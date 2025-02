A deputada estadual Rosangela Donadon destinou recurso para viabilizar a terceira fase do projeto “Dança Vilhena: Corpo em Movimento”, realizado pelo Instituto Vontade, Ação & Saúde (IVAS).

O projeto oferece aulas gratuitas de Zumba e Jazz para aproximadamente 200 mulheres acima de 16 anos, residentes em Vilhena, especialmente aquelas em situação de vulnerabilidade social.

O investimento no valor de R$ 79.800 foi fundamental para a continuidade do projeto, que tem duração de seis meses, entre 6 de janeiro e 7 de julho de 2025. As aulas acontecem três vezes por semana na quadra poliesportiva coberta da Escola CEEJA, no Jardim Eldorado. Além das aulas de dança, o projeto inclui uma aula semanal de pilates, beneficiando principalmente mulheres com problemas posturais e outras condições de saúde, como incontinência urinária.

O objetivo central da iniciativa é promover o bem-estar físico e mental, combater o sedentarismo e criar um ambiente seguro e acolhedor para mulheres se exercitarem e fortalecerem a autoestima. “Nosso foco é proporcionar qualidade de vida e inclusão social por meio da dança, criando um espaço onde essas mulheres possam se sentir valorizadas e respeitadas”, destacou o presidente do IVAS, Fernando Dias de Miranda.

A deputada Rosangela Donadon ressaltou a importância do projeto para a comunidade de Vilhena. “Investir em projetos sociais como este é investir na saúde, no bem-estar e na autoestima de mulheres que muitas vezes não têm acesso a essas oportunidades. O fortalecimento da inclusão social é uma das minhas prioridades enquanto parlamentar”, afirmou.

Durante o anúncio do recurso, a deputada também fez questão de agradecer o empenho e a dedicação da professora Nádia e de seu esposo Eduardo, que trabalharam ativamente na captação do recurso junto ao seu gabinete. “Parabenizo a professora Nádia e o Eduardo pelo comprometimento com a causa social. É graças a pessoas engajadas como vocês que conseguimos transformar ideias em ações que impactam a vida das pessoas”, destacou Rosangela Donadon.

Além dos benefícios físicos, o projeto também atua como espaço de convivência e socialização, contribuindo para o fortalecimento de vínculos comunitários. O IVAS prevê ainda a criação de um portfólio digital com registros das atividades, fotos e depoimentos das participantes, ampliando a visibilidade do projeto e destacando seu impacto positivo na comunidade.

O recurso destinado pela deputada Rosangela Donadon reafirma seu compromisso com o desenvolvimento social e o apoio a iniciativas que promovem qualidade de vida e inclusão para a população de Rondônia. O “Dança Vilhena: Corpo em Movimento” é um exemplo de como políticas públicas bem direcionadas podem transformar vidas e fortalecer comunidades.