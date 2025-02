Um homem, identificado como Dirceu Alves da Silva, de 32 anos, morreu na noite deste domingo (23), após ser esfaqueado em uma casa no Residencial União, em Vilhena.

De acordo com as primeiras informações obtidas pela reportagem do Extra de Rondônia, a vítima teria se desentendido com o enteado, e ambos entraram em luta corporal. Durante o confronto, o homem foi atingido por golpes de faca.

Mesmo ferido, ele tentou fugir e correu até o Residencial Maria Moura, mas não resistiu aos ferimentos.

O Corpo de Bombeiros foi acionado, mas apenas constatou o óbito da vítima.

A Polícia Militar isolou a área para o trabalho da perícia. Após a conclusão dos procedimentos, o corpo será liberado para a remoção pela Funerária Dom Bosco.