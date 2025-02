A Associação Beneficente Escola Para a Vida (ABEVI), situada no Setor 02, em Ariquemes, ao longo de 20 anos oferecendo atividades socioeducativas para crianças e adolescentes entre os seis e 15 anos, não havia recebido recursos de emenda federal. Mas, isso é passado.

Pelo segundo ano seguido, a entidade é contemplada com emenda da deputada federal Sílvia Cristina, que mais uma vez destinou R$ 100 mil para o custeio das atividades.

“É muito bom poder usar o nosso mandato para promover o bem, para apoiar entidades sérias, com trabalho reconhecido pela sociedade e que acolhe e cuida das nossas crianças e adolescentes, oferecendo novas oportunidades de aprendizado”, disse a deputada.

Sílvia Cristina observou que esse recurso entregue foi do exercício de 2024, com mais R$ 100 mil assegurados ainda neste ano, somando já um total de R$ 300 mil aplicados para apoiar as ações da Associação Escola Para a Vida.

A solenidade que marcou o recebimento do recurso ocorreu nesta quinta-feira (20), na sede da entidade, com as presenças da deputada Sílvia, da prefeita Carla Redano, da secretária municipal de Desenvolvimento Social, Micheline Barcelos, a Ilda Salvático da Federação das Apaes, Ezequiel da Paulista e a imprensa representada por Stanis Brito e Ricardo Schwantes.

O custeio inclui desde a contratação de pessoal e também ajudar na compra da alimentação para o lanche, para a merenda das crianças e adolescentes atendidos pelo projeto.