O Sistema OCB/RO esteve presente na solenidade de entrega do prêmio ao vencedor do 9º Concurso de Qualidade e Sustentabilidade dos Cafés de Rondônia (Concafé), realizada em Rolim de Moura/RO.

O evento, promovido pelo Governo do Estado de Rondônia, por meio da Secretaria de Agricultura (Seagri), reconheceu a excelência na produção cafeeira do estado e destacou o compromisso dos produtores com a qualidade e a sustentabilidade.

O grande vencedor desta edição foi o Sr. Altivo Berdes, cooperado da Cooperativa Lacoop, que se destacou entre os concorrentes com a qualidade do seu café e levou o 1º lugar. O reconhecimento reforça a importância do cooperativismo no fortalecimento da cafeicultura rondoniense, evidenciando a dedicação dos produtores e das cooperativas na busca por melhorias contínuas.

Representando o Sistema OCB/RO no evento estiveram presentes Jorge de Oliveira, líder do projeto RondoCoop Agro, um projeto criado e desenvolvido pelo Sistema OCB/RO, e que beneficia a cooperativa Lacoop, e Mirian Silva do setor de Marketing e Comunicação Organizacional, reforçando o compromisso com o desenvolvimento do setor e o apoio às cooperativas cafeeiras do estado. O cooperativismo tem sido um pilar essencial para o crescimento da cafeicultura em Rondônia, promovendo inovações, boas práticas e a valorização do produto local no cenário nacional e internacional.

O evento contou com a presença de diversas autoridades, lideranças do setor agropecuário e representantes de cooperativas, entre eles:

Oberdan Ermita – Presidente do Sicoop Credip

Marcelo Lopes – Presidente da Lacoop

Osvaldo Gouvea – Presidente da Cresol Amazônia

Luiz Paulo – Secretário de Agricultura

Weliton Pereira Campos – Prefeito de Espigão D’Oeste

Dionilton Rodrigues – Representante da Seagri

João Maria Diocleciano – Representante da Embrapa

Juan Travain – Presidente da Caferon

Marcos Antônio – Auditor Fiscal do Idaron

Sirlei Cruz – Gerente do SEBRAE de Rolim de Moura

que prestigiaram e reconheceram o esforço dos cafeicultores em elevar a qualidade do café produzido em Rondônia. O prêmio ao Sr. Altivo Berdes fomenta o potencial da cafeicultura regional e incentiva novos produtores a investirem em boas práticas e sustentabilidade.

O Sistema OCB/RO parabeniza o vencedor e todos os cooperados participantes do Concafé 2024.