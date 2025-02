A AgroMais reforça seu compromisso com a excelência ao investir em seus colaboradores para o Curso de Automação para Irrigação, promovido pela Dr. Irrigação, nos dias 20 e 21, em Rolim de Moura, Rondônia.

O curso, ministrado por Rogério Sousa, técnico agrícola especializado em automação, contou também com a participação especial de Antônio Marques, engenheiro agrônomo com mais de 20 anos de experiência em irrigação.

Wando, diretor da AgroMais, fez questão de acompanhar a equipe e destacou a importância de investir na capacitação contínua dos colaboradores: “Participar dessa formação é essencial para oferecer as melhores soluções em irrigação para nossos clientes. Estamos sempre à frente, sempre ao seu lado”, comentou Wando.

O evento, realizado no auditório do Sebrae em Rolim de Moura, reuniu mais de 40 participantes e teve como objetivo compartilhar conhecimento avançado sobre técnicas e soluções de automação no setor de irrigação.

Rogério Sousa enfatizou a relevância do curso para melhorar as práticas de irrigação na região: “É uma honra contribuir para o desenvolvimento da irrigação em Rondônia. A demanda por inovação aqui é crescente, e estamos felizes com o envolvimento dos participantes.”

O professor Antônio Marques que esteve pela primeira vez em Rondônia, além de compartilhar conhecimento, destacou a importância da irrigação automatizada para o sucesso agrícola na região: “A irrigação de precisão é essencial para o sucesso agrícola. A região tem grandes desafios, e é gratificante ver profissionais comprometidos buscando melhorar constantemente a produção.”

A AgroMais se orgulha de investir no desenvolvimento contínuo de sua equipe, garantindo que, com mais de 40 anos de experiência, esteja sempre à frente do mercado de irrigação, oferecendo soluções inovadoras e um atendimento especializado aos seus clientes.

Sobre a AgroMais

Com mais de 40 anos de experiência, a AgroMais é referência em soluções de irrigação no Norte do Brasil. A empresa se destaca pela qualidade de seus produtos e pelo atendimento especializado, sendo a parceira ideal para produtores rurais que buscam eficiência e inovação.