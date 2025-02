Os golpistas implementaram uma nova modalidade de crime utilizando a inteligência artificial (IA). O novo golpe clona a voz da pessoa, que depois é inserida em um programa de IA, formulando qualquer frase.

É o caso do advogado Denns Garate, que foi uma das vítimas dos golpistas nesta semana. Os criminosos clonaram a voz do causídico e pediram dinheiro de um cliente.

Através das redes sociais, Denns alertou os profissionais de Direito e a população em geral para verificar as informações, principalmente, que envolvam solicitações de dinheiro. “A que ponto chegamos. É como se eu fosse falando. Peço a todos que tenham cuidado e que as autoridades tomem providências”, alertou.

Noutro modus operandi, os golpistas também usam informações de processos e passam a contatar os clientes pedindo dinheiro para pagamento de taxas, via pix. “Golpistas estão se passando por advogados e membros da equipe jurídica para enganar clientes e obter pagamentos indevidos. Usando fotos e nomes reais, eles coletam documentos e entram em contato via WhatsApp ou telefone, informando falsas decisões judiciais e solicitando taxas para supostas liberações de valores. Esse Golpe tem se tornado cada vez mais comum. Antes de realizar qualquer pagamento ou fornecer informações, confirme diretamente com o seu advogado ou com a OAB. Compartilhe essa informação e ajude a combater esse crime!”, disse comunicado enviado ao Extra de Rondônia pela OAB, subseção de Vilhena.