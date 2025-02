Começamos a previsão do tempo com informações de São Paulo, onde o sol predomina na maior parte desta segunda-feira (24), com previsão de chuva na parte da tarde e da noite, com alerta para temporais. Acumulado esperado de 25 mm. A temperatura máxima será de 32ºC.

Sobre as altas temperaturas, informação importante

A onda de calor que começou no final de semana na região Sul ficará até o dia 27 de fevereiro. O fenômeno é originado por um sistema de alta pressão em médios níveis que intensifica a circulação dos ventos de cima para baixo, intensificando o calor. Veja como fica o clima no restante do país de acordo com a Climatempo:

Sul

A segunda-feira será de temperaturas altas no Rio Grande do Sul, sem previsão de chuva em boa parte do estado, enquanto o oeste de Santa Catarina e o sudoeste do Paraná terão ar mais seco. Destaque para faixa norte do Rio Grande do Sul, oeste de Santa Catarina, sudoeste do Paraná e norte do Paraná, onde a chuva chega na forma de pancadas e que vem com moderada a forte intensidade.

Sudeste

A semana inicia com tempo instável na região e o fim da onda de calor, com áreas de instabilidade espalhando chuva forte no leste e nordeste de Minas Gerais, no Espírito Santo, no centro-norte e interior do Rio de Janeiro e em São Paulo. Alerta para temporais na faixa oeste e leste de São Paulo, para o restante das regiões, as pancadas chegam com moderada a forte intensidade.

Centro-Oeste

A formação de uma área de baixa pressão sobre a região favorecerá o aumento da nebulosidade em todos os estados. O sol aparece um pouco mais na faixa leste de Goiás e Distrito Federal. Alerta para temporais em toda a faixa centro-norte do Mato Grosso do Sul, sul de Goiás, sul do Mato Grosso e também na faixa nordeste. Para o restante das regiões, a chuva chega com moderada a forte intensidade.

Nordeste

A chuva se espalhará por toda a área e poderá vir com força entre Maranhão e Piauí, havendo também risco de pancadas fortes no leste e litoral do Ceará, chuva moderada no litoral do Rio Grande do Norte e no leste de Pernambuco, além de pancadas fortes e calor no sul da Bahia. Alerta para temporais entre o litoral do Maranhão e o litoral do Ceará, e sul do Maranhão e sul do Piauí.

Norte

A semana começa com chuva em boa parte da região. Alerta para temporais no Acre, Amazonas, Tocantins e Amapá. Para o restante das regiões, a chuva chega com moderada a forte intensidade.