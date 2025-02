A Clínica Vitória, sob a liderança da doutora Luciane Castaman, celebrou na manhã desta segunda-feira, 24, um marco importante em sua trajetória com a inauguração de um novo espaço dedicado à Odontopediatria.

A novidade amplia o atendimento especializado da clínica, reforçando seu compromisso com a saúde bucal das famílias e proporcionando um ambiente acolhedor e moderno para crianças.

Em entrevista ao Extra de Rondônia, a doutora Luciane Castaman contou que a Clínica Vitória nasceu de um sonho e do desejo de transformar a odontologia praticada na época. “Meu objetivo sempre foi oferecer um atendimento diferenciado, focado na prevenção e na qualidade, indo além dos procedimentos curativos comuns naquela época”, destacou.

Sem redes sociais ou publicidade digital, Luciane começou sua trajetória em uma pequena sala comercial alugada no centro de Vilhena. Com dedicação, estudo e um atendimento humanizado, sua agenda logo ficou lotada, impulsionando a necessidade de expansão.

“A odontologia sempre foi minha prioridade, e reinvesti tudo para construir um espaço que pudesse atender diversas especialidades, sempre buscando entregar resultados de alta qualidade e construir uma reputação sólida”, relembrou.

Com o crescimento da clínica, Luciane vislumbrou a oportunidade de atender as famílias de forma completa, trazendo profissionais qualificados para diferentes especialidades odontológicas. No entanto, um desafio permanecia: a necessidade de um espaço exclusivo para Odontopediatria.

“Acredito que tudo tem seu tempo certo, e agora chegou o momento de oferecer um atendimento especializado para crianças e adolescentes. Nosso novo espaço está totalmente equipado para esse público, com uma profissional altamente qualificada e um ambiente pensado para acolher as necessidades emocionais dos pequenos pacientes”, explicou.

Para a doutora, a inauguração do novo anexo representa mais do que uma conquista profissional. “Este espaço simboliza não apenas a realização de um sonho, mas a concretização de um compromisso com a saúde e o bem-estar das famílias da nossa comunidade”, afirmou.

O novo setor de Odontopediatria foi projetado para proporcionar conforto e segurança, garantindo um atendimento diferenciado para as crianças.

“Valorizamos cada conexão feita aqui, cada sorriso recuperado e cada vida que pode ser transformada através do nosso trabalho. Queremos que este novo espaço seja um lugar acolhedor, onde cada paciente se sinta em casa e receba o melhor atendimento possível”, finalizou.

“Agradeço a todos que fizeram parte dessa jornada – minha família, amigos, colaboradores e, claro, aos meus pacientes que confiaram em mim. Sem vocês, nada disso seria possível.

Que possamos continuar juntos, trilhando esse caminho de cuidado e sorrisos. Muito obrigado!”

A Clínica Vitória está localizada na Avenida Capitão Castro, 3241 – Centro. Durante a semana, haverá uma programação especial para as crianças, incluindo teatro, lembrancinhas e outras atividades. Para agendamentos e informações, entre em contato pelo telefone (69) 3322-2555 ou através do QR Code disponivel na galeria abaixo.

Clique nas imagens abaixo e confira o ensaio realizado pelo studio Arandu Films por Gabriel Barbosa & Fenanda Stein.