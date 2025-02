Por meio da Indicação nº 11144/2025, o Deputado Delegado Camargo encaminhou ao Governo do Estado e ao Departamento de Estradas de Rodagem de Rondônia (DER/RO) uma solicitação urgente para a realização de serviços de encascalhamento e patrolamento na RO-144, especificamente no trecho que dá acesso ao Distrito de Joelândia, no município de Ariquemes.

A demanda tem como objetivo melhorar as condições de trafegabilidade e segurança da via, essencial para o transporte de moradores, o deslocamento escolar e o escoamento da produção agrícola e comercial da região. De acordo com o parlamentar, as más condições da estrada comprometem o acesso da população a serviços essenciais e afetam diretamente o desenvolvimento local.

“A RO-144 é uma via estratégica para a mobilidade e o desenvolvimento de Ariquemes. Não podemos permitir que as pessoas continuem enfrentando dificuldades no transporte escolar e no escoamento da produção. Essa melhoria é fundamental para garantir mais qualidade de vida e segurança para todos”, ressaltou o Deputado Delegado Camargo.

A solicitação reforça o compromisso do parlamentar em atender às necessidades das comunidades locais, buscando soluções que impactem diretamente a qualidade de vida da população. A expectativa é que as melhorias sejam executadas em breve, proporcionando maior segurança e fluidez no tráfego da região.