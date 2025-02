Um homem identificado como B., que havia pegado emprestada uma motoneta Honda Biz 110i, vermelha, ano 2016, placa NDU-OI45 (Pimenta Bueno), na manhã de domingo (23) sob a justificativa de buscar uma trena e desapareceu com o veículo, entrou em contato com a Polícia Militar no final da tarde desta segunda-feira (24) e afirmou que estava sendo mantido em cárcere privado em uma boca de fumo, em Vilhena.

De acordo com informações obtidas pela reportagem do Extra de Rondônia, o suspeito relatou aos militares que foi levado à boca de fumo e mantido à força no local. Em determinado momento, conseguiu fugir e acionou a polícia, indicando o endereço da casa, localizada na Rua Jamari, no bairro São José.

No entanto, a polícia suspeita que, após se apropriar da motoneta, ele tenha ido até a boca de fumo e penhorado o veículo em troca de drogas. Com a repercussão da matéria divulgada pelo Extra de Rondônia, alguém pode tê-lo alertado sobre a situação, o que o levou a fugir da casa e acionar a polícia por medo do traficante.

Os policiais foram até o local, recuperaram a motoneta e prenderam o responsável pelo ponto de tráfico. A Polícia Civil seguirá com as investigações.