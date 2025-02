Uma emenda parlamentar do senador Jaime Bagattoli (PL) vai permitir que o município de Vilhena adquira, em breve, um aparelho de ressonância magnética para a realização de exames e diagnóstico por imagem de pacientes.

Em 2024, o senador destinou um recurso na ordem de R$ 6,4 milhões para a compra do equipamento. O valor, em questão, foi pago neste mês à Prefeitura que deverá licitar a compra em breve.

O recurso permite a compra completa do aparelho que engloba a ressonância nuclear magnética 1,5 T, um ventilador pulmonar, aparelho de anestesia, monitor multiparâmetros, carro maca e oxímetro de pulso.

“Esse aparelho vai permitir que o município consiga ofertar exames de imagens detalhadas do corpo. Um método não invasivo e extremamente seguro, porque não usa radiação. Tenho certeza de que a chegada dele vai representar uma evolução para a saúde de Vilhena. Desde já, parabenizo o trabalho do prefeito Flori e do secretário de Saúde, Wagner, pela execução do recurso”, afirma o senador.

O equipamento será destinado ao Hospital Regional de Vilhena, consolidando o município como um polo de exames de alta complexidade no estado.