Um acidente envolvendo um carro e uma moto foi registrado na manhã desta segunda-feira (24) no centro de Vilhena.

De acordo com informações apuradas pela reportagem do Extra de Rondônia, o condutor do carro seguia pela Rua Costa e Silva, no sentido da BR-364, quando, ao chegar no cruzamento com a Avenida Major Amarante, colidiu com uma motociclista que trafegava em direção a Porto Velho.

Com o impacto, a motociclista sofreu uma possível fratura em um dos pés e foi socorrida pelo Corpo de Bombeiros, sendo encaminhada ao Hospital Regional.

A Polícia Militar de Trânsito (Ptran) isolou a área para o trabalho da perícia e, em seguida, registrou a ocorrência na Delegacia de Polícia Civil.