Neste final de semana, uma guarnição da Polícia Militar foi acionada pela Central de Operações para averiguar um veículo com restrição de furto/roubo.

O automóvel, um Fiat Uno de cor vermelha, placa AHM-5119, foi localizado no pátio do Posto Catarinense 1, conforme a denúncia recebida por meio do aplicativo WhatsApp Funcional da Corporação.

Ao chegarem ao local, os policiais realizaram consultas nos sistemas DetranNet e Agente de Campo Infoseg, confirmando a restrição do veículo. O impedimento referia-se a uma ocorrência registrada na Unidade Integrada de Segurança Pública (UNISP) no dia 27 de janeiro de 2025, às 18h53, por G., vítima do furto.

Segundo o relato da vítima, o veículo foi deixado no pátio do posto em setembro de 2024 devido a problemas mecânicos. No entanto, ao retornar ao local na data do registro da ocorrência, não o encontrou.

Questionados sobre o paradeiro do carro, os funcionários do estabelecimento não souberam fornecer informações precisas.

Nesta data, a Central de Operações recebeu um chamado de um homem que se identificou como W., e relatou detalhes sobre o automóvel.

Segundo ele, em dezembro de 2024, estava trabalhando em Vilhena como mecânico e proprietário de um caminhão guincho quando foi abordado por um homem que solicitou o transporte do veículo do posto até Chupinguaia para reparos. O homem, descrito como sendo de origem indígena, não foi identificado.

W., aceitou o serviço e realizou os reparos no carro, mas o contratante nunca retornou para buscá-lo. Ao tentar localizá-lo sem sucesso, decidiu consultar a situação do veículo por meio de um policial e descobriu a restrição por furto/roubo.

Perante essa constatação, retornou com o veículo a Vilhena e o deixou novamente no posto, acionando a Polícia Militar para informação e providências.

A guarnição deslocou-se até o local e constatou que o veículo estava com um dos pneus murcho e sem carga na bateria, impossibilitando sua remoção imediata para o pátio da delegacia de Polícia Civil.

A ocorrência foi registrada e as chaves foram entregues à vítima, que recebeu todas as orientações cabíveis.

A Polícia Militar reforça seu compromisso com a segurança da comunidade e a correta destinação de bens recuperados, contribuindo para o combate à criminalidade na região.