O gerenciamento empresarial é o conjunto de estratégias e ferramentas, usadas para administrar, monitorar e melhorar os processos e produtos de uma empresa. Gostaria de analisar, com o amigo/a leitor/a, três ocorrências bem atuais:

1.-A empresa multinacional Unilever tem sede em Londres e fabrica uma grande variedade produtos, incluindo alimentos, bebidas, produtos de limpeza, higiene pessoal e cuidados com a casa. Em meio à pressão dos investidores para melhorar a situação financeira e reverter a queda dos lucros, a Unilever anunciou hoje (25.02.25) que irá trocar seu diretor presidente; o Sr. Fernando Fernandez (argentino) assumirá essa função. Embora o Conselho esteja satisfeito com o desempenho da Unilever em 2024, ainda há muito a fazer para entregar os melhores resultados (ou seja, não basta lucrar).

O Conselho ficou impressionado com a “abordagem decisiva e orientada para resultados” de Fernandes e lhe deu a tarefa de executar a estratégia de crescimento. As marcas são como filhos. Não podem ser abandonados nos momentos difíceis, disse ele em entrevista à Exame em 2016. Sobre a crise econômica e os constantes desafios dos países ele disse: Uma empresa não pode ignorar um grande movimento econômico de um país. Continuamos fazendo pesquisas para identificar o que está acontecendo nos mercados antes dos concorrentes. Tenho certeza de que nossos empresários podem extrair ricas e oportunas lições de gestão, contidas nas entrelinhas acima.

2.-A empresa Acelen, do grupo Mubadala, atual proprietário da ex-Refinaria de Mataripe-BA, declarou ontem ao mercado, de maneira educada e gentil, que está suspendendo a compra de petróleo da Petrobrás. Ela alega que os preços da Petrobrás estão menos atrativos. Existe uma defasagem de valores na ordem de 10%. Registre-se que a Acelen é a segunda maior refinaria do país; e que o Brasil é o 7º maior produtor de petróleo do mundo. É mais barato importa-lo e pagar o frete, do que adquiri-lo no país. Esse diferencial é significativo; seria uma grosseria gerencial desprezar esse fato.

3.-A Embraer informou hoje, ao mercado, que uma empresa aérea do Japão está comprando 15 jatos (pedido firme) mais uma opção de 5 aviões adicionais. Eles serão entregues entre 2028 a 2032. O valor estimado desta transação é de US$ 1,6 bilhões de dólares. Você compreende bem o impacto desse negócio nas operações e caixa, balanço e planejamento da Embraer, 3 anos antes da entrega do primeiro avião?

Conclusão: A-Capacite-se, profissionalmente, para preencher funções mais elevadas; B-Seja competente e saiba ser respeitoso no interesse de seus clientes; e C-Construa uma carteira sólida de pedidos; organize-se melhor; seja eficiente na alocação dos recursos financeiros. Pense nisso enquanto lhes digo até a semana que vem.