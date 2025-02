A deputada federal Sílvia Cristina (PL) realizou, no último final de semana, a entrega de R$ 100 mil em recursos para a academia Champions Clube.

O evento reuniu autoridades, atletas e alunos da academia, marcando mais um investimento no incentivo ao esporte local.

A cerimônia contou com a participação do vereador Jander Rocha (MDB), da ex-vereadora Nica Cabo João e da conselheira tutelar Silvânia Pereira Alves da Silva, além de professores e jovens que integram os projetos sociais desenvolvidos pela academia.

Investimento em estrutura e ampliação de atividades

O valor de R$ 100 mil será utilizado para melhorar a estrutura da academia Champions Clube e ampliar as atividades oferecidas à comunidade. A academia atua com projetos sociais, oferecendo aulas de artes marciais para crianças, adolescentes e adultos, com foco em inclusão social e desenvolvimento pessoal.

Durante o evento, a deputada Sílvia Cristina destacou a importância de investir no esporte como ferramenta de transformação social e reafirmou seu compromisso em apoiar iniciativas que promovam a educação, a saúde e a cidadania.

Apoio ao esporte local

O vereador Jander Rocha, a ex-vereadora Nica Cabo João e a conselheira tutelar Silvânia Pereira Alves da Silva também ressaltaram a importância do recurso para fortalecer o projeto, que atende dezenas de jovens na região.

A entrega do investimento reforça a parceria entre o poder público e as organizações locais, ampliando as oportunidades para crianças e adolescentes por meio do esporte e contribuindo para a formação de cidadãos.