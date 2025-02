A poucos dias da realização do leilão de privatização da BR-364 em Rondônia, o senador Jaime Bagattoli (PL) protocolou dois requerimentos sobre o processo de concessão da rodovia.

O primeiro deles foi direcionado ao Tribunal de Contas da União (TCU). No documento, o senador pede que o TCU realize inspeções e auditoria de natureza contábil, financeira, orçamentária, operacional e patrimonial sobre o processo licitatório.

Já no segundo requerimento, Jaime solicita que o ministro dos Transportes, Renan Filho, preste informações ao Senado Federal sobre o processo de concessão da BR. Entre os pontos, o senador quer saber sobre a redução da duplicação da rodovia, que hoje prevê a construção apenas de 107 quilômetros de duplicação.

Além disso, Bagattoli também cobra informações sobre o processo de publicidade da concessão e até mesmo sobre a restrição de participação e consulta pública sobre o processo de concessão. Para o parlamentar, a privatização, da forma como está, deverá gerar prejuízos à população e ao setor produtivo.

“Fui fortemente contrário à privatização da BR-364 desde o início e por vários motivos. Trata-se da única rodovia que liga os estados de Rondônia, Acre e Amazonas ao resto do país, além de ser a principal via de escoamento da produção do noroeste do Mato Grosso e do interior de Rondônia. Sem falar dos custos que serão pagos pela população e também pelo setor produtivo durante o escoamento, já que está prevista a implantação de vários pedágios ao longo dos quase 700 quilômetros da rodovia. Não podemos privatizar as coisas de qualquer jeito sem pensar no impacto que isso terá no dia a dia da população”, afirma o senador.

HISTÓRICO

Ainda no ano de 2023, Jaime propôs a realização de uma audiência pública para discutir a privatização da BR-364 no estado. Já em 2024, o senador pediu que a Comissão de Infraestrutura do Senado voltasse a discutir os detalhes da privatização da rodovia.

O leilão da BR-364 em Rondônia está previsto para acontecer na próxima quinta-feira (27) na B3, em São Paulo. O contrato com a futura empresa vencedora será de 30 anos.