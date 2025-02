Milhares de mães vilhenenses que têm filhos com deficiências, síndromes, transtornos, doenças raras ou condições debilitantes ganharão, através de iniciativa da vereadora Amanda Areval em parceria com a Prefeitura, diversos atendimentos de saúde, orientações jurídicas e encaminhamentos assistenciais em grande evento marcado para maio na cidade.

A ação acontecerá pela articulação e apresentação do projeto de lei da Semana das Mães Atípicas, criado por Amanda com base na lei estadual, feita pelo deputado estadual Cirone Deiró. “Para além de leis que são esquecidas e não passam de papéis, estou viabilizando minhas propostas de campanha com ações legislativas vivas e resolutivas. Será assim com este meu primeiro projeto protocolado em 10 de fevereiro. Durante as últimas semanas fizemos diversas reuniões, com as secretarias municipais de Saúde e Assistência Social, bem como com a Comissão de Defesa dos Interesses dos Autistas da OAB e a Amavi. Nestes encontros conseguimos diversos apoios que farão desta Semana um grande evento”, revela Amanda Areval.

Na semana passada, a Secretaria Municipal de Saúde do município se comprometeu em oferecer quatro psicólogos, dois psiquiatras e três assistentes sociais, incluindo outros profissionais dos postos de saúde, e o novo auditório da unidade básica do São José, a ser inaugurada em breve. Nesta segunda-feira, Amanda se reuniu também com a Comissão de Defesa dos Interesses dos Autistas da OAB, representada pela advogada e vice-presidente Renata Favoni e pelo advogado Rafael Kayed.

Estavam também na reunião integrantes da Amavi (Associação de Pais e Amigos dos Autistas de Vilhena), sendo Sedilaine Marques, a presidente da entidade, e os conselheiros administrativos Leda Kasper e Marciano Candido, junto da chefe de gabinete de Amanda, Margarete Arruda, e da advogada Hosana Costa, também assessora da vereadora.

Diversas atividades adicionais foram definidas no encontro, como a busca por parcerias para consultas jurídicas, momentos de “mimos” às mães, oficinas de capacitação, análises clínicas e até mesmo a oferta de informações legais detalhadas sobre os direitos das mães atípicas. “Algum tempo atrás, cheguei em meu limite. Mas a gestão Flori e tantos outros parceiros que nos têm abraçado fortaleceram a Amavi e toda a causa autista na cidade. Todos que façam as coisas acontecer para as mães atípicas, para as crianças no TEA e para avançarmos no tratamento e auxílio a ambos têm meu apoio e atenção”, garante Sedilaine.

O projeto de lei de Amanda, protocolado sob o número 7.109, tramita na Câmara e deve ser votado no início de março. Diversos vereadores já se manifestaram favoravelmente à iniciativa, que deve se tornar oficial em breve. “Agradeço imensamente à acolhida do secretário municipal de Saúde, Wagner Borges, e do prefeito Flori pelo incentivo irrestrito ao tema”, conclui Amanda.