Na manhã desta terça-feira, 25 de fevereiro, uma guarnição da Polícia Militar de Trânsito (Ptran) realizava ronda de rotina quando flagrou um motociclista conduzindo uma Honda CG 150, de cor prata, na contramão de direção pela Avenida Paraná, sentido BR-364, em Vilhena.

O condutor acessou a via da direita na Rua 916 e, em seguida, executou manobras irregulares em “zigue-zague” e uma arrancada brusca com levantamento do pneu dianteiro, colocando em risco a própria integridade e a de outros usuários da via.

Diante da conduta perigosa, a equipe policial realizou a abordagem e identificou o condutor como E.O.G. Durante a fiscalização, ele confessou não possuir Carteira Nacional de Habilitação (CNH).

O infrator aceitou assinar o Termo Circunstanciado de Ocorrência (TCO) e foi liberado. Já a motocicleta foi removida ao pátio do Ciretran, e os autos de infração foram lavrados conforme as irregularidades cometidas.