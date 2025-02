Na tarde desta terça-feira (25), uma guarnição da Polícia Militar foi acionada pela Central de Operações para atender a uma ocorrência de acidente de trânsito na Avenida Paraná, no bairro Jardim Eldorado, em Vilhena.

No local, constatou-se o envolvimento de dois veículos: um automóvel Fiat Uno, conduzido por L., e uma motocicleta Honda CG 160 Start, pilotada por A.

Conforme apurado pelo Extra de Rondônia, o condutor do Fiat Uno trafegava no sentido Porto Velho – Cuiabá e, ao cruzar a Avenida Paraná, avançou sem visualizar a aproximação do motociclista, que seguia no sentido BR-364 – Rua 916.

A colisão ocorreu devido à falta de visibilidade causada pela chuva, conforme relato do motorista do automóvel.

Com o impacto, o motociclista sofreu lesões na face e foi prontamente socorrido por uma equipe do Corpo de Bombeiros, que o encaminhou ao Hospital Regional para atendimento médico.

Durante a verificação documental, foi constatado que o condutor da motocicleta não possuía habilitação para conduzir veículo automotor.

A perícia técnica foi acionada e o perito compareceu ao local, realizando os procedimentos periciais necessários. Devido aos danos causados pelo impacto, a motocicleta foi deixada sob responsabilidade de uma oficina de motos situada em frente ao local do acidente.

A Polícia Militar registrou a ocorrência e tomará as providências cabíveis sobre a infração cometida pelo motociclista.