Durante a Operação IARA, realizada no dia 23 de fevereiro de 2025, equipes de fiscalização ambiental intensificaram o monitoramento, resultando na apreensão de diversos apetrechos de pesca ilegais.

As ações ocorreram nos rios Jaci Paraná e Rio Branco, com foco na prevenção da pesca predatória e no cumprimento das normas ambientais.

No primeiro ponto de fiscalização, na região do Rio Jaci Paraná, um indivíduo fugiu ao perceber a aproximação da equipe, abandonando dois sacos plásticos contendo redes de arrasto proibidas pelo período do defeso, conforme a Portaria 146/2020/SEDAM e a Lei de Crimes Ambientais (Lei nº 9.605/98). Foram apreendidas três redes, totalizando 127 metros.

Mais tarde, na Reserva Extrativista (RESEX) Jaci Paraná, as equipes encontraram outras redes de arrasto armadas no Rio Branco. Uma delas, com 30 metros e a outra de 40 metros, potencializando impactos ambientais.

Além das redes, os policiais identificaram armadilhas conhecidas como espinheis, totalizando aproximadamente 400 metros de cordas e 220 anzóis, que configuram atividade pesqueira predatória. Em um dos anzóis, um peixe ainda vivo foi resgatado e devolvido ao rio.

Os apetrechos apreendidos foram encaminhados à Delegacia de Polícia Civil do distrito de Nova Mutum, em Porto Velho, para registro da ocorrência e adoção das providências cabíveis. A operação reforça o compromisso com a proteção dos recursos naturais e a preservação dos estoques pesqueiros na região.