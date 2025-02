A Secretaria Municipal de Esportes (Semes) está com inscrições abertas para a Copa Cidade de Futsal 2025, em Vilhena.

O torneio traz disputas nos naipes masculino e feminino com premiação em dinheiro para as equipes finalistas das duas categorias. Serão R$ 15 mil divididos para o campeão e vice do masculino, e R$ 10 mil para os finalistas do feminino.

As inscrições podem ser feitas até o dia 11 de março, tanto de forma presencial na Secretaria de Esportes, localizada no complexo do Estádio “Portal da Amazônia”, quando online pelo link: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdpv5F2a3kE9MiHCoM-RwsTACoXtwneoyWX4eXxXiQ4KBCezQ/viewform?usp=sharing. Cada equipe pode inscrever até 14 atletas.

Conforme a Semes, para efetivar a inscrição, as equipes devem fazer a doação de uma cesta básica. A Semes disponibiliza a lista de itens que deve constar na cesta que serão destinadas a famílias carentes do município por meio da Secretaria Municipal de Assistência Social (Semas).

O congresso técnico da Copa Cidade está marcado para às 19h do dia 11 de março, na Semes, quando será discutido e aprovado o regulamento da competição. Além disso, na data também será realizado o sorteio dos grupos.

O secretário de Esportes, Silmar de Freitas, explicou que a Copa Cidade de Futsal é o torneio que tradicionalmente abre o calendário de competições organizadas pela Semes. Ele afirmou também que o torneio sempre proporciona disputas acirradas pelo título, o que deixa alta a expectativa para a edição 2025.

No ano passado, os títulos foram conquistados pelo Prime Sports que venceu o Villa Real por 5-4 no Masculino. No torneio Feminino, o título ficou com a equipe Reação que venceu na final o Tabajara por 4-3.

Para mais informações, entre em contato com a Secretaria Municipal de Esportes pelo número (69) 98437-0996.