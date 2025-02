Nesta semana, o secretário municipal de obras de Vilhena (Semosp), Laércio Torres, esteve na redação do Extra de Rondônia para um bate-papo sobre os desafios e soluções para a infraestrutura da cidade.

Ele anunciou obras de asfalto em bairros da cidade para 2025.

>>> LEIA A ENTREVISTA ABAIXO:

EXTRA: Secretário, muitas reclamações vêm da população sobre as estradas sem asfalto e a situação caótica de algumas vias. Como a Semosp pretende resolver esses problemas?

LAÉRCIO TORRES: A população já sabe onde estão as ruas e avenidas que não possuem asfalto e drenagem, pois não receberam investimentos nos últimos 35 a 40 anos. Todos os anos, os mesmos locais sofrem com as chuvas e se tornam intransitáveis. Quando assumimos a gestão, recebemos a missão de garantir que o pouco que fizermos seja bem feito. Já conseguimos pavimentar mais de 50 km e pretendemos continuar esse trabalho progressivamente.

EXTRA: A população quer saber se haverá medidas emergenciais para amenizar o problema dos buracos. A Rua Violeta, por exemplo, está em condições críticas.

LAÉRCIO: As ruas Violeta, Bahia e Amapá fazem parte do Setor 19. Assim que o período chuvoso terminar, em abril ou maio, elas serão cascalhadas, patroladas e compactadas. Este ano, a chuva foi muito acima da média, o que piorou a situação das vias. Essas ações são paliativas, mas necessárias para garantir a trafegabilidade enquanto não conseguimos executar a pavimentação definitiva.

EXTRA: A Secretaria foi muito criticada pelo excesso de buracos na cidade. O que está sendo feito para resolver essa questão?

LAÉRCIO: Os buracos aparecem principalmente entre janeiro e março, devido à idade avançada do asfalto. A única solução definitiva é o recapeamento, que exige investimentos altos. Conseguimos parcerias com deputados estaduais para a compra de massa asfáltica de qualidade, permitindo que fizéssemos um serviço mais duradouro. Este ano, estamos substituindo trechos inteiros do asfalto em vez de apenas tapar buracos, garantindo uma solução mais eficiente.

EXTRA: Haverá pavimentação de bairros inteiros nos próximos meses?

LAÉRCIO: Sim! Com a visão futurista do nosso prefeito Flori Cordeiro, em 2025, teremos a pavimentação completa dos Setores 22, 23 e 29, além do bairro Embratel. As obras nos Setores 22 e 23 devem iniciar até abril, enquanto as do Setor 29 e do Embratel começam entre julho e agosto. Além disso, continuaremos com a pavimentação direta de ruas estratégicas, como as avenidas Rio Grande do Sul e Lírio dos Vales.

EXTRA: Qual a principal dificuldade enfrentada pela Secretaria para resolver esses problemas?

LAÉRCIO: A maior dificuldade é a limitação de recursos. Não conseguimos fazer tudo ao mesmo tempo, então priorizamos bairros e ruas estratégicas. Nosso compromisso é avançar na infraestrutura de forma responsável, garantindo que cada obra seja bem feita e dure por muitos anos.

EXTRA: O que a população pode esperar para os próximos anos de gestão à frente da Semosp?

LAÉRCIO: Nosso objetivo é avançar na pavimentação, melhorar a drenagem e oferecer mais qualidade de vida para a população. Estamos trabalhando com planejamento e responsabilidade para atender as demandas mais urgentes e construir uma cidade melhor para todos.