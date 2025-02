Na tarde desta terça-feira (25), por volta das 18h, um acidente de trânsito foi registrado na Avenida Tiradentes, no bairro 5º BEC, em Vilhena.

A colisão envolveu uma motoneta conduzida por S.L., e um automóvel dirigido por M.D.

De acordo com informações obtidas pelo Extra de Rondônia, a guarnição da Polícia Militar de Trânsito foi acionada para atender a ocorrência, o acidente ocorreu no momento em que a motociclista deixava o estacionamento de um supermercado e acessava a via.

O impacto transversal fez com que a condutora do carro perdesse o controle do automóvel, colidindo contra o muro da Igreja da Comunidade São Cristóvão. O coordenador da comunidade, esteve no local para avaliar os danos estruturais.

O Corpo de Bombeiros prestou atendimento à motociclista, que sofreu lesões aparentes na perna direita e um corte profundo próximo ao tornozelo.

Ela foi encaminhada ao hospital para atendimento médico. A Perícia Técnica também foi acionada e realizou os levantamentos necessários, registrando as avarias nos veículos por meio de fotografias.

No momento do acidente, a pista estava molhada, e ambas as condutoras possuíam habilitação regular. Após os procedimentos periciais, o automóvel foi liberado à condutora, enquanto a motoneta permaneceu estacionada em uma residência próxima ao local.

A guarnição policial seguiu em patrulhamento nas proximidades após a finalização da ocorrência.

