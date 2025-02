Uma mulher aplicou um golpe em uma oficina de motocicletas situada na Avenida Paraná, em Vilhena, ao pagar um conserto com uma nota falsa de R$ 100,00.

O crime ocorreu nesta terça-feira (25) e foi registrado pelo proprietário do estabelecimento na Delegacia de Polícia Civil.

De acordo com informações, a mulher levou sua motocicleta para um pequeno reparo no valor de R$ 36,00. No momento do pagamento, entregou uma cédula de R$ 100,00 à atendente da oficina, que devolveu a ela R$ 64,00 de troco. Somente algum tempo depois, a funcionária percebeu que a nota era falsificada.

A ação foi flagrada pelas câmeras de segurança do estabelecimento, e as imagens foram repassadas à polícia para investigação.

O comerciante, vítima do golpe, espera que as autoridades identifiquem a suspeita e tomem as providências cabíveis.

