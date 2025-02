Em uma iniciativa que alia compromisso ambiental com as comunidades, o projeto “Plantar o Futuro” deu os primeiros passos para recuperar áreas degradadas pelo fogo no Rio Guaporé, em Pimenteiras do Oeste (RO).

Desde novembro, mais de 36 mil mudas de árvores nativas do bioma amazônico foram plantadas, marcando a primeira etapa de uma ação que prevê a restauração de matas ciliares severamente afetadas pelas queimadas que assolaram Rondônia em 2024.

A Sicoob Credisul, idealizadora do projeto, não apenas abraçou a causa ambiental, mas também implementou o conceito de “escritório verde”, mostrando que o cuidado com o meio ambiente é parte essencial de suas práticas. O pontapé inicial aconteceu na Pousada do Renato, em Pimenteiras do Oeste, com previsão de que a iniciativa se estenda até o Parque do Taquaral, contemplando o plantio de mais de 100 mil mudas ao longo do projeto.

O trabalho conta com o apoio de importantes parceiros, como a Associação Somos Todos Guaporé Alevinos e Quelônios e o Consórcio Público Intermunicipal de Rondônia (CIMCERO), que está fazendo a doação das mudas. A CIMCERO desenvolve o projeto “Colhendo Sementes, Construindo Viveiros, Plantando Florestas”, cujo objetivo é criar bancos de sementes, construir viveiros e produzir mudas nativas em escala estadual.

As espécies plantadas são uma rica amostra da biodiversidade amazônica: bandarra, embaúba, paineira, caixeta, ingá, ingá nativo, cedro, ipê amarelo e roxo, açaí, cupuaçu, jenipapo, baginha, buriti, jacarandá, aroeira, sumaúma, mogno, fava arara, orelha de macaco, timburi, pente de macaco, copaíba, tento preto e bacupari. Cada muda representa um passo na direção da restauração ambiental e da preservação do bioma.

O impacto das queimadas em Rondônia deixou marcas profundas na paisagem e no ecossistema local. O Plantar o Futuro é uma resposta direta a esse desafio, trazendo esperança e reconstrução. Para os organizadores, a iniciativa é mais do que um projeto ambiental, é um legado para as futuras gerações. Com o envolvimento da comunidade e de instituições comprometidas, a recuperação do Rio Guaporé se torna uma realidade tangível e inspiradora.