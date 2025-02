A Polícia Militar foi acionada para atender a uma ocorrência de roubo em um comércio localizado na Rua 803, no bairro Alto Alegre, em Vilhena.

No local, a vítima relatou que estava em seu estabelecimento quando ouviu a campainha indicando a presença de alguém. Ao se dirigir à porta para verificar, foi surpreendida por um homem de estatura média, negro, armado com uma faca, que a rendeu e anunciou o assalto.

O criminoso exigiu o dinheiro do caixa, e, temendo pela própria segurança, a comerciante entregou aproximadamente R$ 60. Insatisfeito com o valor, o assaltante ameaçou a vítima com a faca e exigiu mais dinheiro, momento em que ela entregou um balde contendo cerca de R$ 300 em moedas.

Além do dinheiro, o criminoso também roubou o celular da vítima antes de fugir. A comerciante informou ainda que um segundo homem permaneceu do lado de fora do estabelecimento durante toda a ação.

Os assaltantes também levaram um pacote de carne de carneiro, com aproximadamente 3 kg.

Com base nas características do suspeito, a guarnição realizou buscas pela região, mas não localizou nenhum dos envolvidos. O caso foi registrado na Delegacia de Polícia Civil, onde será investigado.