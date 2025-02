A deputada estadual Rosangela Donadon manifestou preocupação em relação ao modelo de concessão proposto para a BR-364, especialmente pelo fato de não contemplar a duplicação da via, uma reivindicação antiga da população rondoniense.

A rodovia, que liga Porto Velho a Vilhena, é uma das principais rotas de escoamento da produção agropecuária do estado e essencial para a mobilidade da população e o desenvolvimento econômico regional.

De acordo com as informações divulgadas, a concessão prevê a instalação de sete praças de pedágio, com uma cobrança significativa para os usuários. Para os caminhoneiros, por exemplo, os custos podem ultrapassar R$ 2 mil em uma viagem de ida e volta, impactando diretamente o setor produtivo e a economia local. Além disso, a duplicação abrangerá apenas 113 quilômetros, enquanto grande parte da rodovia seguirá sem as melhorias estruturais necessárias para garantir segurança e eficiência no tráfego.

A deputada destaca que a duplicação da BR-364 é essencial para reduzir o número de acidentes, melhorar a fluidez do trânsito e proporcionar mais segurança aos motoristas que utilizam a rodovia diariamente.

“A BR-364 tem um papel estratégico para Rondônia, tanto para o transporte de cargas quanto para a locomoção das pessoas. Por isso, é fundamental que qualquer projeto de concessão tenha como prioridade a duplicação da rodovia, garantindo mais segurança, eficiência e desenvolvimento para o estado.”

Rosangela Donadon também reforçou a necessidade de um debate mais amplo sobre o impacto da concessão, assegurando que as tarifas de pedágio sejam justas e compatíveis com as melhorias oferecidas. Segundo ela, é essencial que a população seja informada com clareza sobre o modelo adotado e que os recursos arrecadados sejam revertidos em melhorias concretas.

“Compreendemos a importância da manutenção da BR-364, mas é necessário que qualquer mudança seja feita com transparência e que traga benefícios reais para a população. Vou continuar acompanhando esse processo, sempre em busca do melhor para os rondonienses.”

A deputada reafirmou seu compromisso com o desenvolvimento do estado e seguirá dialogando com as autoridades competentes para que a BR-364 receba os investimentos adequados, garantindo que a rodovia esteja à altura das necessidades de Rondônia.