No começo da tarde desta quarta-feira (26), a Polícia Militar de Trânsito (Ptran) foi acionada para atender a uma ocorrência de acidente de trânsito na Avenida Major Amarante, no cruzamento com a Rua Costa e Silva, no centro de Vilhena.

A colisão envolveu duas motocicletas: uma Honda CG 160, conduzida por I.B., e uma Honda Biz 125, conduzida por L.V.

De acordo com informações obtidas pelo Extra de Rondônia, I., trafegava pela Avenida Major Amarante no sentido Porto Velho, enquanto L., seguia pela Rua Costa e Silva em direção a BR 364.

No cruzamento, L., teria desrespeitado a sinalização de “PARE”, avançando a preferencial e colidindo transversalmente com a moto de I.

Ambos os condutores sofreram escoriações leves e foram socorridos pela unidade de resgate do Corpo de Bombeiros, sendo encaminhados ao Hospital Regional para atendimento médico e observação.

A perícia esteve no local e realizou os procedimentos necessários para apuração dos fatos. Após a conclusão da perícia as motocicletas foram liberadas para os responsáveis.

Os condutores confirmaram a dinâmica do acidente. Apurou-se, ainda, que L., não possuía Carteira Nacional de Habilitação (CNH).

A ocorrência foi registrada na Delegacia de Polícia Civil para a instauração de inquérito e apuração das responsabilidades criminais.