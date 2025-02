Na tarde de quarta-feira (25), a Polícia Militar foi acionada para atender uma ocorrência no Hospital Regional de Vilhena. No local, a guarnição fez contato com a equipe médica, que relatou a situação envolvendo uma paciente.

De acordo com os profissionais de saúde, M., deu entrada no hospital por volta das 16h55, acompanhada de uma médica, enfermeiros e o motorista da ambulância do município de Cerejeiras.

A paciente foi encaminhada para avaliação cardiológica, mas após exames, constatou-se que seu problema era de origem pulmonar. No entanto, o exame necessário para um diagnóstico mais preciso não é realizado no hospital, exigindo que a paciente fosse encaminhada a outra unidade de saúde.

Segundo os médicos, após o atendimento e estabilização da paciente, esta deveria ser acompanhada novamente pela equipe de saúde do município de Cerejeiras, responsável pela solicitação de transferência. No entanto, a equipe não se encontrava no hospital para atender à demanda e prosseguir com os pedidos via regulação. Ao tentarem contato telefônico com a médica, foram informados de que ela não se responsabilizaria pela paciente, alegando que o hospital deveria resolver a situação. A médica também afirmou que realizaria uma denúncia contra os profissionais da unidade de Vilhena.

Os médicos reforçaram que seguiram todos os protocolos necessários e que a paciente recebeu atendimento adequado, incluindo medicação e monitoramento. No entanto, alertaram que a demora na realização dos exames em outra unidade pode prejudicar ainda mais o estado de saúde da paciente.

As autoridades de saúde do município de Cerejeiras e a direção do Hospital Regional de Vilhena foram informadas sobre o caso. Conforme relatos da equipe médica, a paciente foi liberada da cardiologia às 17h37 e, até o momento do registro da ocorrência, já estava há mais de oito horas aguardando a chegada da equipe de Cerejeiras. Enquanto isso, seguia monitorada e estabilizada no pronto-socorro.

Diante da situação, a ocorrência foi registrada na Delegacia de Polícia Civil para as devidas providências.