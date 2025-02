O Índio do Norte começou empolgando, mas não resistiu aos 90 minutos de jogo contra o Nova Iguaçu-RJ, que aplicou uma goleada de 4 a 1 e se garantiu na próxima fase da Copa do Brasil.

Os gols da partida foram marcados por Jorge Pedra, Gabriel Pinheiro, Victor Rangel e Xandrinho. Com o resultado, o Nova Iguaçu enfrentará o Vasco da Gama, que eliminou o União Rondonópolis-MT na primeira fase.

O jogo começou intenso no Aluízio Ferreira. Em menos de dois minutos, o Barcelona abriu o placar com um belo chute de João Paulo, após uma ótima jogada ofensiva do time de Rondônia. No entanto, a alegria do estreante na competição nacional durou pouco. O Nova Iguaçu reagiu rapidamente em uma jogada aérea: a defesa não acompanhou o lance, e Jorge Pedra cabeceou para o fundo da rede do goleiro Mauro.

Pouco depois, em cobrança de escanteio, Gabriel Pinheiro virou o placar. O lateral, novamente livre na área, apareceu para cabecear e ampliar a vantagem do time carioca.

Na segunda etapa, Castedo perdeu uma dividida para Andrey Silva, que cruzou para Bruno Rangel finalizar de carrinho e vencer o goleiro do Barcelona, decretando a goleada.

Placar final no Aluízio Ferreira: Barcelona de Rondônia 1 x 4 Nova Iguaçu. Com a vitória, o Nova Iguaçu avança de fase e enfrentará o Vasco da Gama.

Rondoniense Sicredi 2025: empate ruim para Rolim de Moura e Sport Genus

Rolim de Moura e Sport Genus se enfrentaram na noite desta quarta-feira no estádio Cassolão, em jogo válido pela 7ª rodada do Campeonato Rondoniense. O empate em 1 a 1 não foi bom para nenhuma das equipes, mas pior para o Tigre da Zona da Mata, que jogou em casa e viu a Gazin Porto Velho se isolar na liderança do campeonato.

Com o resultado, o Sport Genus chegou a 9 pontos e manteve a vice-liderança, enquanto o Rolim de Moura encostou no Jipa, somando 8 pontos. Na próxima rodada, o Rolim de Moura jogará no Portal da Amazônia contra o Vilhena, enquanto o Sport Genus folga na rodada.