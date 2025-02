BRUNA LINHARES EM PORTUGAL Com extenso roteiro turístico em Portugal, minha filha arquiteta BRUNA TRAVENÇOLO SALVADORI está em temporada de férias com o esposo DIOGO SALVADORI auditor do TCE/MS, e a filha BEATRIZ.. No roteiro passeios pelo Palácio Nacional da Pena e a Quinta da Regaleira

BEATRIZ ESTILOSA Com extenso roteiro turístico em Portugal, minha filha arquiteta BRUNA TRAVENÇOLO SALVADORI está em temporada de férias com o esposo DIOGO SALVADORI auditor do TCE/MS, e a filha BEATRIZ, que está curtindo o passeio e fazendo muitas poses para as fotos. No roteiro passeios pelo Palácio Nacional da Pena e a Quinta da Regaleira. ANIVERSÁRIO CARLOS BIAZI Em Cacoal/RO, na próxima segunda-feira, DIA 03, o advogado CARLOS ALBERTO BIAZI presidente do SICOOB FRONTEIRAS festeja aniversário. A cooperativa financeira que surgiu em Cacoal, no ano de 1999, por iniciativa de 59 empreendedores locais, tem 25 ANOS de atividade. O SICOOB FRONTEIRAS soma mais de 24 mil cooperados, onde tem agências nos estados de Rondônia, Mato Grosso e Mato Grosso do Sul EQUIPE CASA & DECORAÇÃO Registrei parte da atenciosa equipe de consultoras de vendas entre os sócios proprietários OTÁVIO FOLI e WENDER GARCIA da tradicional CASA & DECORAÇÃO em Cacoal, a maior e mais completa loja de móveis e decoração de Rondônia. Na foto Camila Garcia, Geize Bianqui, Samara Pricila e Sirlei Fernandes CACOAL SELVA PARK – ESPAÇO CAFÉ Em Cacoal/RO, no último sábado, estive no badalado CACOAL SELVA PARK onde almocei, fiz a nova trilha ao redor do lago com pedalinhos e muitos pirarucus, e ainda aproveitei para degustar um delicioso café robusta, em companhia de minha prima Izete Reis, e as empresárias Vera Bianchini e sua nora Keren Ribeiro que nos recepcionou no agradável espaço, que está localizado dentro da maravilhosa lojinha de roupas de praia e acessórios CONSULTOR DE VENDAS DA PSV CACOAL Sempre atencioso, PEDRO BIAZATE é consultor de vendas na PSV CACOAL do renomado GRUPO GILBERTO MIRANDA em Rondônia, empresa que desde sua origem evoluiu de uma simples oficina para se tornar uma das maiores redes de concessionárias do estado, com mais de 10 unidades distribuídas pelas cidades de Ariquemes, Cacoal, Rolim de Moura, Ji-Paraná, Jaru, Ouro Preto do Oeste e Porto Velho, com as renomadas marcas da FIAT, CITROËN, FORD, GWM e PEUGEOT consolidando sua presença no mercado e contribuindo para o desenvolvimento econômico e social de cada região onde estão instaladas. Na foto Pedro com a namorada Fernanda Sandri