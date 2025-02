O vereador e empresário Eliton Silva Costa se manifestou sobre as acusações envolvendo sua empresa, a DiipBar, em Vilhena.

Ele negou as alegações de atividades ilícitas com menores de idade e afirmou ser vítima de perseguição política, após publicações difamatórias que associam seu nome a fake news.

Em entrevista ao Extra de Rondônia, Eliton comentou a recente polêmica envolvendo a DiipBar, empreendimento do qual é sócio-proprietário. O estabelecimento foi alvo de uma publicação que o relacionava a atividades ilícitas, envolvendo menores de idade. “Na verdade, isso é uma perseguição política. Há um bom tempo, essa pessoa vem fazendo publicações difamatórias sobre mim e outras pessoas da cidade, espalhando fake news que degradam nossa imagem”, afirmou.

O vereador informou que já registrou um Boletim de Ocorrência (BO) e que seus advogados estão tomando as medidas cabíveis para responsabilizar os autores das acusações. “Estamos entrando com ação judicial para que essa pessoa pague pelo dano causado”, declarou.

Ele também afirmou que as mães das adolescentes envolvidas registraram o caso na delegacia, reforçando a necessidade de esclarecimento e justiça.

Além de Eliton, a empresária Mariane Canedo, dona de um site de notícias de Vilhena, também esteve na Delegacia de Polícia e registrou um BO denunciando a utilização indevida do nome do seu site numa página no Facebook.

A polêmica surgiu após a divulgação de imagens de um evento promovido pela DiipBar, que, segundo o vereador, foi deturpado. “Usaram um evento que é saudável, voltado para a família, uma matinê para crianças, com pipoca, algodão doce, refrigerante, pula-pula, e transformaram isso em algo negativo”, explicou Eliton.

A DiipBar, por meio de sua assessoria jurídica, também emitiu uma nota de repúdio, reforçando que a publicação original continha informações falsas e caluniosas. A empresa destacou que atua há cinco anos no mercado e jamais foi alvo de qualquer investigação policial. “A Constituição Federal assegura o direito à imagem, honra e privacidade de todos, incluindo menores de idade. Todas as medidas judiciais cabíveis estão sendo tomadas para responsabilizar os envolvidos na disseminação dessas inverdades”, concluiu o vereador.

>>> LEIA, ABAIXO, A NOTA DE REPÚDIO EMITIDA PELA DiipBar:

Nota de Repúdio

A empresa DiipBar, por meio de sua assessoria jurídica, repudia veementemente a publicação falsa e difamatória que tem circulado nas redes sociais. O conteúdo desses ataques orquestrados é claramente perverso, mentiroso e criminoso, tendo o evento “Matinê” sido retirado de contexto com o único intuito de prejudicar e denegrir a imagem das adolescentes, da empresa e de seu sócio-proprietário.

É importante ressaltar que a Constituição Federal assegura o direito à imagem, honra e privacidade de todos, incluindo os menores. O artigo 5º, inciso X, garante a inviolabilidade da intimidade, da vida privada, da honra e da imagem das pessoas, assegurando o direito à indenização por danos materiais ou morais decorrentes de sua violação.

A DiipBar, com cinco anos de atuação no mercado, sempre se dedicou a promover entretenimento e diversão, e jamais foi alvo de qualquer investigação pela Polícia Civil, como sugerido na referida publicação. Não há qualquer denúncia, conforme afirmado de maneira caluniosa no conteúdo.

A Casa DiipBar não compactua com nenhum tipo de violência, exploração sexual, uso de entorpecentes ou qualquer ato ilícito mencionado. Prezamos sempre pelos princípios éticos, jurídicos e pela cordialidade e respeito em todas as nossas ações.

Por fim, entendemos que a motivação por trás dessa disseminação de ataques seja de natureza política e reafirmamos que todas as medidas judiciais cabíveis estão sendo tomadas para responsabilizar as pessoas envolvidas.

Confira o video abaixo: