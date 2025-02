Com a proposta de contribuir com o fortalecimento da segurança pública, a deputada estadual Ieda Chaves (União Brasil) confirmou, na terça-feira (25), a liberação de uma emenda parlamentar no valor de R$ 700 mil para a aquisição de um ônibus para atender a Secretaria de Justiça do Estado de Rondônia (Sejus).

A demanda vai atender as necessidades da Associação dos Policiais Penais, Agentes de Segurança Socioeducativos, Profissionais da Saúde e Administrativos do Estado de Rondônia (ASSPOPEN).

A solicitação surgiu após a identificação de uma dificuldade enfrentada pelos policiais penais, que se deslocam no mesmo veículo daqueles que estão privados de liberdade e que ainda não possuem estrutura adequada para os profissionais que precisam cumprir missões em outros municípios.

Após receber a solicitação, Ieda Chaves respondeu prontamente, reconhecendo a importância de melhorar as condições de trabalho dos profissionais. “Os policiais penais enfrentam desafios diários para garantir a segurança da população. É justo fornecer transporte adequado, digno e confortável para que possam realizar suas funções da melhor forma possível”, declarou a parlamentar.

Melhores condições

O pedido do ônibus foi feito pelo presidente da ASSPOPEN, Francilei Souza da Silva com a intermediação essencial de Nilton Souza Melo, vereador e policial penal. “A falta de conforto e as condições precárias dos veículos comprometem o bem-estar e a eficiência dos servidores, que chegam ao destino cansados e precisam desempenhar suas funções”, justificou Silva.

“Com a aquisição do novo ônibus, a expectativa é que os policiais penais tenham mais segurança e conforto em suas viagens, garantindo melhores condições de trabalho para uma categoria que arrisca a própria vida diariamente para proteger a sociedade”, acrescentou Melo.

Agradecimento

O encontro foi acompanhado pelo secretário Adjunto da Sejus, Ebenézer Moreira Borges. Na ocasião, Ieda Chaves agradeceu a presença e os esforços conjuntos em melhorias do serviço oferecido pelos agentes em prol da população rondoniense.