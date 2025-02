O Secretário de Estado da Segurança, Defesa e Cidadania (SESDEC), Coronel Vital, participou ativamente da incineração de mais de 700 quilos de drogas, em uma ação coordenada pelo Departamento de Narcóticos da Polícia Civil de Rondônia (DENARC/PCRO).

A operação foi realizada com o apoio do Ministério Público de Rondônia (MPRO), representado pelo Promotor Evandro, e do Tribunal de Justiça de Rondônia (TJRO).

A destruição das substâncias ilícitas representa um duro golpe contra o tráfico de drogas e reflete o compromisso das forças de segurança pública em proteger a sociedade dos impactos devastadores do crime organizado. “Cada quilo de droga retirado de circulação significa menos sofrimento para as famílias e mais segurança para nossa população. Essa ação é fruto da integração entre as instituições e do trabalho incansável dos nossos profissionais”, destacou o secretário Coronel Vital.

O evento também contou com o suporte do Governo do Estado de Rondônia, sob a liderança do governador Cel. Marcos Rocha, que tem sido um grande incentivador das políticas de segurança pública. O secretário expressou sua gratidão pelo apoio contínuo, reforçando que a parceria entre os órgãos de segurança fortalece o combate ao tráfico e proporciona dias de mais paz para os cidadãos.

A SESDEC segue empenhada na missão de proteger a população rondoniense, promovendo operações estratégicas e intensificando ações conjuntas com outras instituições. A incineração das drogas é um marco no enfrentamento ao crime e demonstra o comprometimento do Estado com a segurança e o bem-estar social.