Nesta quinta-feira (27), a Polícia Militar de Vilhena recebeu uma denúncia anônima informando que um homem estava tentando vender uma lavadora de alta pressão de procedência duvidosa em estabelecimentos de compra e venda de móveis usados situados na Avenida Melvin Jones.

A Rádio Patrulha monitorou a movimentação do suspeito e, ao chegar ao local conhecido como ponto de consumo de entorpecentes, os policiais visualizaram, por uma fresta no portão, o objeto descrito na denúncia. A lavadora correspondia exatamente às características informadas pela testemunha.

O homem identificado como C., que possui antecedentes criminais por delitos similares, negou inicialmente estar com o objeto. No entanto, ao ser confrontado com o fato de que a lavadora estava visível dentro do imóvel, ele admitiu sua posse, alegando que a encontrou no lixo na Avenida Melvin Jones.

Os policiais localizaram o proprietário da residência, identificado como I., que confirmou que C., lhe ofereceu a lavadora para venda, mas recusou a compra por suspeitar que fosse produto de furto.

Diante da inconsistência das alegações do suspeito, ele mudou sua versão, dizendo que encontrou o objeto no lixo de uma residência no centro da cidade, sem especificar o endereço exato.

Durante a abordagem, também foi encontrada em posse do suspeito uma bicicleta da marca Caloi, modelo Poti, de cor vermelha, cuja procedência não pôde ser confirmada.

O bem foi apreendido e entregue na Unidade Integrada de Segurança Pública (UNISP) para posterior restituição ao proprietário.

A lavadora de alta pressão foi submetida a testes no local e constatou-se que estava em pleno funcionamento, o que reforçou a suspeita de que o objeto não havia sido descartado como lixo.

Diante dos fatos, C., foi conduzido à UNISP, onde foi apresentado à autoridade policial juntamente com os objetos apreendidos para as providências cabíveis.