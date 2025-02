O consórcio liderado pela 4UM Investimentos, antiga J. Malucelli, em parceria com o banco Opportunity, venceu o leilão para a concessão da BR-364 em Rondônia.

A disputa ocorreu na sede da B3, em São Paulo, nesta quinta-feira, 27, e foi marcada pela ausência de concorrentes.

O grupo apresentou um desconto de 0,05% na tarifa de pedágio, critério estabelecido para definir o vencedor. A concessão, considerada uma das mais desafiadoras do ano devido à localização da rodovia, é a primeira de uma estrada federal na região Norte.

A BR-364, conhecida como Rota Agro Norte, conecta o oeste de Mato Grosso a Rondônia e ao Acre, sendo um dos principais corredores logísticos para o escoamento de soja e milho destinados à exportação. O trajeto inclui pontos estratégicos para o setor agrícola e tem no porto de Porto Velho um dos seus principais destinos de carga. A concessão abrange um trecho de aproximadamente 700 quilômetros entre Porto Velho e Vilhena, incluindo intersecções com a BR-435 e a BR-319.

O contrato firmado com o governo federal terá duração de 30 anos e prevê um investimento total de R$ 10 bilhões. Deste montante, R$ 6,35 bilhões serão destinados a obras de duplicação e melhorias na infraestrutura da rodovia, enquanto R$ 3,88 bilhões serão aplicados na operação e manutenção do trecho. De acordo com estimativas do governo, a concessão poderá gerar mais de 92 mil empregos diretos e indiretos ao longo do período contratual.

No evento que oficializou a concessão, Leonardo Boguszewski, CEO da 4UM, destacou que a empresa pretende aprimorar a segurança da rodovia e contribuir para o desenvolvimento econômico da região. O ministro dos Transportes, Renan Filho, também presente no leilão, afirmou que o país está passando pelo maior ciclo de concessões rodoviárias já realizado, com previsão de R$ 300 bilhões em investimentos nos próximos anos. Ele ressaltou que, nos últimos dois anos, o governo já organizou dez leilões de rodovias, superando os seis certames promovidos ao longo da gestão anterior.

Apesar do avanço do projeto, a concessão enfrenta questionamentos. O Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Rondônia (CREA-RO) apresentou denúncia ao Ministério Público Federal (MPF) e ao Tribunal de Contas da União (TCU), pedindo a anulação do leilão. A entidade alega que, no projeto original, toda a rodovia seria duplicada, mas o plano atual prevê a duplicação de apenas 120 quilômetros, no trecho entre Presidente Médici e Jaru. Outro ponto de contestação é a cobrança de pedágio ao longo de toda a rodovia antes do início das obras, medida que tem gerado preocupação entre os moradores das cidades afetadas.

A BR-364 faz parte de um plano mais amplo do governo federal, que prevê a concessão de 15 rodovias ao longo de 2024. Nos últimos dois anos, nove estradas federais já foram concedidas à iniciativa privada. O modelo do leilão foi estruturado pelo Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES), responsável por elaborar os estudos técnicos e os critérios de licitação.

O governo também planeja conceder em breve outro trecho da BR-364, localizado em Mato Grosso, para fortalecer a infraestrutura de exportação no país.