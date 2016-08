Japonês faz “arrastão” no São José

O candidato a prefeito pelo PV, Eduardo Tsuru, está com o bloco na rua nesta manhã de sábado. Acompanhado por vários candidatos a vereador, a candidata a vice-prefeita e o deputado Luizinho Goebel (PV), ele começou a marcha na Avenida Jamari e percorreu longo trecho da Avenida José do Patrocínio liderando a caravana.

Animado com o desenrolar da campanha, Eduardo conversou rapidamente com a reportagem do Extra de Rondônia, falando que a adesão ao seu projeto político vem aumentando, e que está otimista com relação a disputa.

O deputado Luizinho declarou que o pique do “Japonês” é enorme, e que ele está se revelando um político de primeira grandeza. “Tá até meio difícil acompanhar o ritmo do nosso candidato”, brincou o parlamentar.

Fonte: Extra de Rondônia

Foto: Extra de Rondônia