Rixa por mulher quase termina em morte

O fato ocorreu na manhã desta terça-feira, 27, na Rua 1814, no bairro Bela Vista, em Vilhena.

De acordo com informações colhidas pela reportagem do Extra de Rondônia, a Polícia Militar foi chamada onde testemunhas relataram que numa casa no endereço citado, havia tido troca de tiros entre dois homens.

A PM apurou que Marco Alexandro da Silva, de 32 anos, um dos envolvidos, relatou que dois homens sendo Marcio Jongo Siqueira e Eugênio Jongo Siqueira, foram até a casa da ex-mulher de Marcio identificada por Simone e passaram a disparar contra ele que estava no local.

Testemunhas relataram que os dois trocaram tiros, versão que a polícia vai apurar, já que foi encontrada apenas uma arma no poder de Marcio que foi localizado numa casa na Rua 1812, no mesmo bairro.

Diante dos fatos, os envolvidos foram levados para a delegacia de Polícia Civil para que o caso fosse esclarecido.

Texto: Extra de Rondônia

Foto: Ilustração