Pesquisador de MT garante veracidade de dados em Vilhena: “Números são reais”

Ronnye Steffan, diretor geral da empresa “Voice Pesquisa”, do Mato Grosso, entrou em contato com o Extra de Rondônia para garantir a veracidade dos dados apresentados no levantamento publicado neste site na manhã de hoje.

Ele reafirmou que os dados do levantamento feito em Vilhena são reais e representam a vontade popular entre os dias 26 a 29 de setembro. Segundo ele, esse cenário se manterá até o domingo 02 de outubro, dia das eleições.

A pesquisa, registrada sob o número RO 04650/2016, ouviu 500 eleitores na área urbana de Vilhena. Cada um respondeu ao mesmo questionário.

Conforme os resultados, na pesquisa feita de forma Estimulada, Rosani Donadon conseguiu aprovação de 46,4 % do eleitorado, enquanto que Eduardo “Japonês” obteve 32,4 % e Julinho da Rádio 3,4 %. Não Sabem somaram 12,6 % e 0,4 % Não Responderam. 4,8 % dos entrevistados afirmaram que anulariam seu voto.

Na forma Espontânea, Rosani obteve 43,0 %, Eduardo “Japonês” 30,4 % e Julinho da Rádio 2,8 %. Não Sabem (NS) somam 23 %; já os que Não Responderam (NR) somam 0,8 %.

Ronnye, que é pesquisador e especialista em comunicação e marketing, com MBA em marketing pela universidade Gama Filho (RJ), afirma que colocou toda sua experiência e credibilidade na pesquisa de Vilhena, como forma de expandir seus serviços em Rondônia. “Repito: os dados são reais, logo 100% confiáveis. Minha equipe, daqui de Cuiabá, onde tenho residência fixa, fez o levantamento sem nenhuma interferência ou influência de terceiros. Exatamente por seremos de fora e não conhecermos ninguém em Vilhena, nos permitiu trabalhar com isenção e imparcialidade. Isso, também fez com que tenhamos comprovada credibilidade no Mato Grosso. Estamos à disposição de qualquer pessoa para eventuais esclarecimentos a respeito do conteúdo do levantamento”, concluiu.

Texto: Extra de Rondônia

Foto: Divulgação