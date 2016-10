Barra de direção quebra e motorista cai em valeta na RO-370 próximo a Colorado

Incidente ocorreu no Km 3, nesta terça-feira, 18, na RO-370 rodovia que liga Colorado a Cabixi.

Segundo informações colhidas pela reportagem do Extra de Rondônia, o motorista relatou a Polícia Rodoviária Estadual (PRE) que trafegava pela rodovia sentido Colorado, e estava levando o caminhão Mercedes Benz 608 para oficina, quando a barra de direção quebrou fazendo com ele perdesse o controle saindo da pista e batendo em algumas pedras dentro de uma valeta as margens da rodovia.

O condutor sofreu diversos ferimentos e foi socorrido por uma ambulância ao hospital municipal.

A PRE registou a ocorrência na delegacia de Polícia Civil.

Texto: Extra de Rondônia

Fotos: Extra de Rondônia