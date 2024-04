Na noite desta quarta-feira, 17, uma carreta tombou na BR-435, próximo a Colorado de Oeste.

Conforme informações obtidas pela reportagem do Extra de Rondônia, o incidente teria ocorrido devido ao motorista ter perdido o controle do veículo, resultando no tombamento e na interrupção do trânsito na rodovia.

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) foi acionada e está no local para garantir a segurança e coordenar os esforços de remoção da carreta.

Informações extraoficiais sugerem que o motorista teria ficado preso nas ferragens, sendo necessária a intervenção do Corpo de Bombeiros para auxiliar no resgate.