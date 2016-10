Homem é alvo de disparos de arma de fogo na Vila Operária

A tentativa de homicídio ocorreu na noite desta sexta-feira, 21, na Rua 310, no bairro Vila Operária, em Vilhena.

De acordo com informações colhidas pela reportagem do Extra de Rondônia, a vítima identificada como Osclei de Oliveira, de 30 anos, relatou a Polícia Militar, que estava dentro de seu carro, quando dois homens numa moto se aproximaram e dispararam varias vezes contra ele.

A Polícia Militar e o Corpo de Bombeiros foram chamados. A vítima socorrida ao pronto-socorro do Hospital Regional. Ele foi atingido com tiros, no ombro, nas costas e perna.

Texto: Extra de Rondônia

Foto: Extra de Rondônia