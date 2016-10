Professores e alunos comemoram “Outubro Rosa” com gincana em Colorado; veja fotos

Gincana escolar que teve por finalidade a conscientização do câncer de mama foi promovida na noite desta quinta-feira, 27, na escola CEEJA, Tancredo de Almeida Neves, no município de Colorado do Oeste.

No evento, direcionado a comemorar o “Outubro Rosa”, aconteceu uma gincana, com arrecadação de alimentos não perecíveis para depois transformá-las em cestas básicas, e estas serem distribuídas a famílias carentes da cidade. Ao todo foram arrecadados 260 Kg.

Uma equipe de enfermeiras participou palestrando com o tema “Doenças femininas e seus preventivos”, incentivando e explicando as vantagens do exame papa Nicolau. Na ocasião, mulheres já curadas do câncer de mama falaram de suas lutas contra a doença.

Ao Extra de Rondônia, a direção, professores e alunos agradeceram a colaboração da comunidade que contribuíram na arrecadação de alimentos e participaram das atividades.

Texto: Extra de Rondônia

Fotos: Extra de Rondônia/Nilo Coradini