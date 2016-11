Policial Civil de Cerejeiras morre em acidente de moto

Um grave acidente na noite desta quinta-feira, 3, no trevo que dá acesso a Corumbiara e Pimenteiras, há 13 Km do município de Cerejeiras, tirou a vida do policial Wiliam Andrade.

A vítima trafegava pela rodovia com sua namorada como passageira numa moto Honda Fan, quando colidiu no trevo e morreu no local em decorrência da violência da batida e dos ferimentos.

A namorada do policial, identificada como Eliane, foi socorrida e está sob observação médica no Hospital São Lucas.

O casal retornava de Pimenteiras, onde Eliane atua como professora.

Os moradores de Cerejeiras relatam sobre o trecho perigoso que é o local, onde registra muitos acidentes devido à falta de iluminação.

A perícia da Polícia Civil trará informações em breve detalhadas sobre o acidente.

Texto: Extra de Rondônia

Fotos: Extra de Rondônia