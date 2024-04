O ex-vereador e radialista Edmilson Rodrigues de Almeida (PL), o popular “Edinho da Rádio”, é pré-candidato a prefeito do Partido Liberal (PL) no município de Colorado do Oeste, na região sul de Rondônia.

O lançamento aconteceu no último sábado, 20, na chácara do ex-vice-prefeito Josemar Beatto, com a presença do senador Jaime Bagattoli, do deputado estadual Luizinho Goebel e outras lideranças políticas municipais.

Na ocasião, Edinho, que presidente o PL nesse município, afirmou que, além do PL, também apoiam sua pré-candidaturas o PRTB, PP e PRD e anunciou que o grupo tem nominada completa ao Legislativo.

Também anunciou três importantes nomes para compor a vaga de vice, são eles: Josemar Beatto (ex-vice-prefeito), e os empresários Didi Veículos e Arno da Rondinha.

Bagattoli e Luizinho confirmaram apoio ao comunicador que teve exemplar e produtiva passagem como presidente da Câmara de Vereadores de Colorado.

O senador Jaime Bagattoli, também falou da política e disse que o candidato natural do Partido Liberal – PL, é o radialista Edinho da Rádio, e confirmou o apoio de deputados estaduais e deputados federais nas eleições municipais deste ano. “Edinho, que possui anos de experiência na política na cidade, desempenhou eficiência e compromisso como vereador e presidente da Câmara de Vereadores, demonstrando confiança na liderança de Colorado como pré-candidato à prefeitura de Colorado”, enfatizou Goebel.