Diretor do DER explica falta de iluminação no “Trevo da Morte” em Cerejeiras

Em entrevista ao Extra de Rondônia, o dirigente do órgão estadual responsável pela manutenção de estradas, Ezequiel Neiva, falou sobre o problema, apontado como uma das causas de acidentes que acontecem na estrada que liga Cerejeiras a Corumbiara e Pimenteiras.

O diretor-geral do DER disse que a falta de iluminação naquele trecho decorre do roubo da fiação elétrica no local.

Neiva garantiu que o sistema de iluminação será recuperado e estará funcionando em no máximo 30 dias.

Quanto à sinalização da rotatória, ele classifica como “muito boa”. O local onde tem acontecido os desastres, inclusive o que matou o policial Wiliam Andrade na quinta-feira, 03, fica próximo a área urbana de Cerejeiras.

Fonte: Extra de Rondônia

Foto: Extra de Rondônia