Para defender mãe, enteado mata padrasto em Chupinguaia

O crime ocorreu por volta das 19h30, deste sábado, 19, no centro da cidade de Chupinguaia.

Segundo informações colhidas pela reportagem do Extra de Rondônia, a vítima identificada como sendo André Wesley Ferreira da Silva, de 25 anos, se desentendeu com a amásia e estaria a agredindo. Com isso, o filho para defender a mãe se apossou de uma faca e desferiu três golpes no padrasto, tendo a faca ficada cravada em seu corpo.

O assassino não fugiu do local. Assim que a Polícia Militar chegou deu voz de prisão e levou o suspeito para o quartel. O nome e a idade do assassino não foi divulgado pela polícia.

A Polícia Técnica (perícia) foi acionada e após os trabalhos de praxe, o corpo foi liberado para funerária São Matheus fazer a remoção para Vilhena. O corpo da vítima provavelmente será transladado para Rolim de Moura onde moram seus familiares.

Texto: Extra de Rondônia

Fotos: Extra de Rondônia