Delegado da PF comenta prisões de ex-servidores e empresário

O delegado da Polícia Federal (PF) em Vilhena, Bruno Zane Santos, deu detalhes da Operação Nepentes, que culminou nas prisões dos envolvidos em fraudes e processos licitátorios.

Os envolvidos no esquema de fraude à licitações são os ex-servidores Emerson Santos Cioffi e Everson Abymael Francisco da CPL e o empresário do ramo alimentício, Marcos Nantes, que distribuía carnes as escolas.

Segundo o delegado, Marcos agia concorrendo a processos licitatórios com uma empresa no nome de sua esposa, uma jovem que foi ouvida coercitivamente, por ser proprietária de uma empresa que concorria à licitação com a empresa de Marcos.

Os dois ex-servidores da Comissão Permanente de Licitação (CPL) também foram presos, pois estão arrolados no processo por suspeita de fraude nas licitações, corrupção ativa e passiva e associação criminosa.

Ainda, segundo Bruno, Marcos vai responder por porte ilegal de arma, pois ao ser preso pela manhã desta segunda a polícia encontrou no estabelecimento (antigo Mercado do Léo) um revólver sem registro, além de uma grande quantidade de carne podre, imprópria para o consumo.

Texto: Extra de Rondônia

Foto: Extra de Rondônia