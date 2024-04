Um acidente envolvendo dois veículos ocorreu na noite desta quarta-feira, 24, na Avenida Celso Mazutti, próximo ao acesso à Avenida Melvin Jones, no bairro Jardim América, em Vilhena.

De acordo com informações obtidas pela reportagem do Extra de Rondônia, o condutor do carro Chevrolet Prisma seguia pela via quando colidiu com a picape Hilux, que transitava no sentido contrário.

No impacto, ambos os veículos sofreram danos significativos. No entanto, os condutores saíram ilesos.

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) registrou a ocorrência.