Corpo de motoqueiro morto em acidente foi transladado para Ji-paraná

O corpo do motoqueiro Anderson Severiano Teixeira de Arruda, de 23 anos, morto em acidente automobilístico na manhã de ontem quinta-feira, foi transladado para o município de Ji-paraná, onde moram seus pais.

Na ocasião do acidente, Anderson pilotava uma moto Honda Bros com placas de Ouro Preto do Oeste-RO. Ele teria avançado a preferencial e batido em alta velocidade contra o carro Fiat Strada.

A vítima sofreu politraumatismo e morreu antes mesmo de chegar ao hospital. No bolso de Anderson foi encontrada uma balança de precisão e R$ 90,00 em notas miúdas.

Texto: Extra de Rondônia

Fotos: Extra de Rondônia